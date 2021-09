Dal 16 ottobre nella prima serata di Rai1 si balla con Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021. Al momento attorno al cast ed ai nuovi volti che si cimenteranno sulla pista da ballo non sono mancati numerosi nomi. Nelle ultime ore è trapelato un nuovo volto molto amato dal pubblico Rai: Caterina Balivo.

Caterina Balivo tra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato?

Tra le pagine del nuovo numero di Vero, ci si interroga in particolare sul futuro professionale della conduttrice campana e secondo il noto settimanale non è escluso che Caterina Balivo possa entrare a far parte dei cast di Ballando ma non nel ruolo di ballerina.

Quale potrebbe essere, dunque, la figura ricoperta dalla Balivo nella nuova edizione di Ballando con le Stelle? Stando a quanto svelato dal magazine la conduttrice potrebbe ricoprire un ruolo inedito ma al momento top secret.

A riprendere la notizia della partecipazione della Balivo allo show di Milly Carlucci è stato anche il profilo Twitter di Cinguettarai che oltre a parlare del gossip di Vero riferisce la conferma di Caterina nella giuria de Il Cantante Mascherato. In merito il giornalista Martinelli scrive:

Potrebbe essere divisa tra balli e canti.