Svelato il cast stellare di Ne vedremo delle belle: tante ex del Grande Fratello nel nuovo show di Carlo Conti

Ne vedremo delle belle, il nuovo varietà ideato e condotto da Carlo Conti, è pronto a debuttare su Rai1 il prossimo 22 marzo. Lo show, che andrà in onda in prima serata ogni sabato, vedrà dieci celebri showgirl degli anni ’90 e 2000 sfidarsi in una serie di prove artistiche, promettendo di regalare al pubblico momenti di grande spettacolo e nostalgia.

Il cast stellare di Ne vedremo delle belle

Carlo Conti ha recentemente svelato attraverso i suoi canali social il cast ufficiale del programma, composto da dieci protagoniste che hanno segnato la storia della televisione italiana. E molte di loro le abbiamo già viste al Grande Fratello:

Valeria Marini : icona del Bagaglino, nota per la sua verve e il suo charme.

Pamela Prati : showgirl e attrice, celebre per le sue performance sul piccolo schermo.

Adriana Volpe : conduttrice e modella, amata dal pubblico per la sua simpatia e professionalità.

Carmen Russo : ballerina e attrice, con una carriera costellata di successi.

Laura Freddi : showgirl e conduttrice, volto noto della televisione italiana.

Angela Melillo : attrice e ballerina, apprezzata per la sua versatilità artistica.

Lorenza Mario : ballerina e attrice, protagonista di numerosi spettacoli teatrali e televisivi.

Patrizia Pellegrino : attrice e conduttrice, con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Veronica Maya : conduttrice e attrice, conosciuta per la sua eleganza e competenza.

Matilde Brandi : ballerina e showgirl, amata per la sua energia e talento.

Queste dieci protagoniste si sfideranno in diverse discipline artistiche, tra cui canto, ballo e recitazione, mettendo in mostra le loro abilità e la loro esperienza nel mondo dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La giuria

A valutare le performance delle concorrenti sarà una giuria d’eccezione, composta da volti noti dello spettacolo italiano. Al momento, sono stati confermati:

Mara Venier : la “signora della domenica”, amatissima conduttrice televisiva.

Christian De Sica : attore e regista, simbolo della commedia italiana.

Il terzo giurato è ancora in fase di definizione, ma le indiscrezioni di TvBlog suggeriscono che potrebbe trattarsi di Frank Matano, comico e attore apprezzato per la sua spontaneità e ironia.

La sfida del sabato sera: Carlo Conti contro Maria De Filippi

Il debutto di Ne vedremo delle belle rappresenta una sfida diretta al palinsesto Mediaset, in particolare al serale di Amici di Maria De Filippi, storico programma di successo del sabato sera. La competizione tra i due colossi della televisione italiana aggiunge ulteriore interesse e suspense all’attesa per il nuovo show di Carlo Conti.

Le prove e le dinamiche del programma

Ogni puntata di Ne vedremo delle belle sarà caratterizzata da una serie di prove che metteranno alla prova le capacità artistiche delle concorrenti. Oltre alle esibizioni individuali e di gruppo, come anticipa TvBlog, è prevista una prova speciale denominata “L’intervista”, in cui una delle showgirl dovrà intervistare un ospite VIP. Per la prima puntata, l’ospite sarà Massimo Ceccherini, attore e comico toscano noto per la sua irriverenza e spontaneità.

L’annuncio di Ne vedremo delle belle ha già suscitato grande curiosità e aspettative sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori. La formula del programma, che combina la nostalgia per le showgirl degli anni ’90 e 2000 con la competizione tipica dei talent show, potrebbe rivelarsi vincente, offrendo uno spettacolo fresco e coinvolgente.

Carlo Conti, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025, si prepara dunque a tornare sul piccolo schermo con un format innovativo, capace di coniugare tradizione e modernità, e di attirare una vasta platea di telespettatori.

Non resta che attendere il 22 marzo per assistere alla prima puntatae scoprire quali sorprese riserveranno le dieci protagoniste e gli ospiti speciali che si alterneranno nel corso delle serate.