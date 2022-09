Nella cast della seconda stagione di Drag Race Italia ci sarà anche un ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Il croccante spiffero era arrivato da Facebook, con un lungo post condiviso da Aleandro Ferrara.

Aleandro (meglio conosciuto nell’ambiente drag con il nome di Luciana Col Pizzetto) aveva svelato chi potrebbe esserci nel cast: “Nei prossimi giorni i profili di: Nehellenia, La Petite Noire, La Diamond, Aurora Lighting, Kannibal, Obama (vi ricordate il ragazzo di colore del GF Nip della D’Urso che fece la matta con Aida Nizar? Ecco lui) dovrebbero essere inattivi. Al momento si vociferano questi nomi”.

Successivamente i colleghi di Biccy.it, avevano fatto il punto condividendo una lista:

Aura Eternal

Gioffrè

La Diamond

La Petite Noire

Narciso

Nehellenia

Obama The Queen

Panthera Voice

Skanda Love

Tanissa Yoncé

Quanto sei soddisfatto che questo programma sia arrivato in Italia? Credo che fosse una rivoluzione necessaria. Nella prima stagione ha dimostrato che è pronto ad essere accolto dal pubblico italiano. Con la seconda stagione abbiamo messo a punto anche quelle che sono state giustamente le critiche di una prima stagione per quanto sia andata piuttosto bene. Siamo qui per migliorarci, questa seconda stagione sarà di un altro livello (fonte: SuperGuidaTV).