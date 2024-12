Caso Mariotto, parla Milly: “Comportamento grave! Fuori da Ballando? Decisione alla Rai”

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha parlato al Corriere della Sera della delicata situazione che vede protagonista Guillermo Mariotto. Il giudice del talent di Rai1 è finito al centro delle polemiche dopo aver abbandonato improvvisamente lo studio durante la diretta di due settimane fa e per le accuse di aver toccato le parti intime di un ballerino durante le riprese di un video con Amanda Lear.

Caso Mariotto: adesso parla Milly

Milly Carlucci si è detta sorpresa e dispiaciuta per l’improvvisa uscita di Mariotto:“Pensavo si fosse sentito male o che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Quello che è successo è molto grave: non ha abbandonato la mia festa di compleanno, ma uno show importante di Rai1”.

Il destino di Mariotto nel programma è ora incerto, e la conduttrice ha confermato che sarà necessario un confronto con la Rai:

Guillermo dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Tuttavia, c’è un codice di comportamento da rispettare, soprattutto davanti al pubblico.

Le accuse di molestie a un ballerino: la difesa della Carlucci

Sul presunto episodio che coinvolgerebbe un ballerino, Simone Iannuzzi, la Carlucci ha difeso Mariotto:

È chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto, sarebbe subito esploso. Abbiamo chiesto direttamente al ballerino, che nemmeno si era accorto dell’accaduto: ha detto che quando ha visto il video si è messo a ridere.

La conduttrice ha quindi minimizzato l’accaduto, definendolo un incidente privo di malizia.

Il confronto con Valerio Staffelli e il Tapiro d’Oro

Milly Carlucci ha commentato anche la reazione aggressiva di Mariotto davanti alla consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia:

Era appena tornato da un lungo viaggio in Arabia e aveva molta pressione addosso. Striscia è un gruppo fenomenale che adoriamo tutti. Sono giustamente dissacratori, ben venga la satira.

Infine, con un tono ironico, ha rivolto un messaggio a Mariotto:

Caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato.

Il giudice a rischio esclusione?

Il destino di Guillermo a Ballando con le Stelle rimane incerto. La Rai e Milly Carlucci dovranno valutare il da farsi, ma la semifinale del 14 dicembre potrebbe rappresentare un momento decisivo per chiarire la posizione del giudice.