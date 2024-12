Caso Mariotto, molestie a Ballando con le Stelle? Fabio Canino interviene

Ballando con le Stelle non è solo una gara di ballo, ma anche un palcoscenico di emozioni, tensioni e polemiche che, talvolta, travalicano la danza. L’ultimo scandalo che sta scuotendo il programma riguarda Guillermo Mariotto, giudice storico che si è trovato al centro di una vicenda delicata che potrebbe avere delle ripercussioni per la sua carriera. A sollevare il polverone è stata una denuncia da parte della senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia, che ha scatenato il dibattito politico e mediatico.

Il “caso Mariotto” secondo Fabio Canino

Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, ha deciso di rompere il silenzio e, ai microfoni di Fanpage.it, ha parlato della vicenda con grande trasparenza. Secondo Canino, Mariotto non avrebbe agito intenzionalmente: “Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito”, ha dichiarato, cercando di smorzare i toni.

Nonostante ciò, la vicenda ha sollevato una tempesta mediatica, soprattutto alla luce della denuncia politica, che rischia di trasformare un semplice errore in un caso nazionale.

Un momento difficile per Mariotto: tra nervosismo e impegni personali

Canino ha anche sottolineato che Mariotto sta attraversando un periodo difficile, con un evidente nervosismo che potrebbe aver influenzato il suo comportamento in trasmissione. “È un po’ nervoso tra impegni personali e altro e questo nervosismo evidentemente viene fuori perché a Ballando si sente a casa”, ha detto.

La sua dichiarazione è un richiamo alla dimensione umana che si nasconde dietro le luci della ribalta, dove ogni giudice porta con sé le proprie difficoltà personali.

Tuttavia, Canino ha voluto ricordare l’importanza delle regole in un programma televisivo: “In una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello”.

Le parole di Canino, però, non sono state un’uscita difensiva per Mariotto, ma un riconoscimento del fatto che il gesto non fosse solo sbagliato nel contenuto, ma anche nel momento, in quanto una violazione delle regole stabilite dalla produzione.

La possibile svolta per Mariotto e l’impatto sulla trasmissione

Cosa accadrà nei prossimi episodi? La tensione è palpabile, e il futuro di Guillermo Mariotto su Ballando con le Stelle potrebbe essere appeso a un filo. Secondo Canino, se un giudice come Mariotto decidesse di lasciare la trasmissione, “vuol dire che qualcosa non andava, che non stava bene”. La domanda ora è: quale sarà la reazione del pubblico e della produzione?

Milly Carlucci, conduttrice storica, ha dimostrato una grande capacità di gestire i conflitti interni senza compromettere l’integrità del programma. Ma in un momento in cui la politica e le polemiche si intrecciano con la televisione, sarà interessante vedere come Ballando con le Stelle affronterà questo nuovo scandalo.

Il “caso Selvaggia Lucarelli” e altre dinamiche

Nel frattempo, Fabio Canino ha voluto esprimere anche il suo parere su altre figure del programma, come Selvaggia Lucarelli, che quest’anno sembra essere più equilibrata nel gestire le dinamiche polemiche.

“È molto brava e mi diverte”, ha detto Canino, lodando la sua maturità nel campo. A differenza di altri, come Sonia Bruganelli, che secondo Canino ha “bruciato se stessa” con le sue polemiche e la sua gestione poco consona della sua presenza in studio.