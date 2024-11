Caso Madonia, le ipotesi sul licenziamento a Ballando: Pellegrini rischia di lasciare, Peron infortunato

Il caso di Angelo Madonia continua a dividere il pubblico di Ballando con le Stelle, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini a Striscia la Notizia. Ricevendo il Tapiro d’Oro, l’ex campionessa di nuoto ha criticato apertamente il ballerino: “I suoi atteggiamenti mi stavano sulle balle,” ha affermato, riferendosi anche al comportamento di Madonia durante un confronto con Selvaggia Lucarelli, in cui il ballerino sembrava cercare continuamente l’approvazione della compagna, Sonia Bruganelli, eliminata dal programma due settimane fa.

Ballando, le ipotesi sul licenziamento di Madonia

Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, due ipotesi emergono dietro l’addio di Angelo Madonia:

La strategia produttiva: L’eliminazione dalla gara di Sonia Bruganelli avrebbe reso meno rilevante la presenza di Madonia nello show, portando la produzione a puntare su un cambio drastico. La pressione di Pellegrini: Nonostante la “Divina” abbia negato qualsiasi coinvolgimento, alcuni dietro le quinte sono convinti che Pellegrini abbia avuto un ruolo determinante nel suo allontanamento.

“Atteggiamento da vip”: il richiamo della produzione

Oltre alle polemiche pubbliche, il Corriere sottolinea che Madonia sarebbe stato richiamato più volte per il suo atteggiamento poco professionale. Il ballerino sembrava demotivato, distratto e, in alcune occasioni, avrebbe lasciato Federica Pellegrini senza il supporto necessario. Questi comportamenti avrebbero compromesso la sua credibilità, tanto che la sua presenza nel programma per le prossime edizioni sembra ormai esclusa.

Il ritorno di Samuel Peron

Questa sera, 30 novembre, l’attenzione sarà tutta sul debutto di Samuel Peron come nuovo maestro di Federica Pellegrini. Una scelta che potrebbe rivelarsi decisiva per la competizione, visto che la campionessa rimane una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione.

Tuttavia, proprio nelle ultime ore, pare che Peron abbia avuto un infortunio.

La notizia è stata diffusa da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter.

Durante le prove, Samuel Peron ha riportato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a recarsi a Villa Stuart per accertamenti. Le prime indiscrezioni non sembrano promettere bene, e ora l’interrogativo sul futuro di Federica nello show è più che mai aperto.

Quale sarà il destino di Federica Pellegrini?

Se Samuel non dovesse riuscire a esibirsi, la produzione dovrà trovare una soluzione per permettere a Pellegrini di proseguire. Tuttavia, qualunque sia l’esito, una cosa è chiara: se Federica dovesse arrivare al podio, questa vittoria sarebbe paragonabile a una delle sue medaglie olimpiche, frutto di sacrifici e determinazione.