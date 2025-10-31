Caso “figlio” di Mark Caltagirone: il giudice dichiara Michelazzo..

Caso del finto ‘figlio di Mark Caltagirone e Pamela Prati’: la decisione del tribunale su Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, è stata assolta nel processo legato al coinvolgimento di un minore nella vicenda del presunto matrimonio tra la showgirl e l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone. Il giudice monocratico Giulia Purcaro dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma ha stabilito che la Michelazzo “non ha commesso il fatto”, chiudendo così una delle pagine più surreali della cronaca italiana degli ultimi anni.

La vicenda del finto figlio di Mark Caltagirone

Al centro dell’inchiesta c’era la figura di un bambino, scelto per interpretare “Sebastian Caltagirone”, il presunto figlio adottivo di Pamela Prati e del fantomatico Mark. Il minore, ignaro della truffa, aveva creduto di partecipare a un semplice provino, mentre in realtà veniva usato per rendere credibile l’esistenza del personaggio inventato.

Il giudice ha escluso ogni responsabilità di Eliana Michelazzo, riconoscendo che non ebbe alcun ruolo nell’organizzazione di quella messinscena che, per mesi, aveva monopolizzato l’attenzione dei media tra talk show, interviste e dichiarazioni contrastanti.

Le parole di Eliana Michelazzo dopo l’assoluzione

Intervistata da Fanpage.it, l’ex agente si è detta sollevata per una decisione che chiude un capitolo doloroso della sua vita:

“Vivere a Roma era diventato impossibile. Sono stata isolata, le aziende mi hanno voltato le spalle. Oggi finalmente la verità è venuta fuori: non ero coinvolta, anzi, sono stata presa in giro anch’io”.

Dopo lo scandalo, la Michelazzo si è trasferita a Ibiza, dove ha ricominciato da capo, lasciandosi alle spalle la bufera mediatica che aveva distrutto la sua reputazione: “Questa storia mi ha devastata psicologicamente e professionalmente, ma adesso posso guardare avanti”.

Gli sviluppi giudiziari del caso “Pratiful”

Il nome “Pratiful” era diventato simbolo del clamoroso caso che, nel 2019, aveva tenuto banco tra televisione e social. Insieme alla Michelazzo era finita a processo anche Pamela Perricciolo, con la quale aveva gestito la carriera di Pamela Prati. Nel 2023 la Perricciolo aveva chiesto di essere ammessa ai lavori socialmente utili, mentre la Michelazzo aveva scelto di difendersi in aula, convinta della propria innocenza.

La sentenza di assoluzione di oggi conferma la sua estraneità ai fatti, ponendo fine a una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita personale e professionale.