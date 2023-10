Fedez non sarà a Belve e non per una questione di cachet, come si è detto nelle ultime ore. Era stato il Corriere della Sera a fare emergere nuove indiscrezioni sulla questione della mancata ospitata del rapper nel programma di Francesca Fagnani, ma ad intervenire adesso è stato direttamente l’ad Rai Sergio.

Caso Fedez a Belve: interviene l’ad Rai

Perché la Rai avrebbe fermato l’ospitata di Fedez a Belve? In un primo momento era stato detto che, alla luce dei precedenti del rapper (dal Concerto del Primo Maggio al Festival di Sanremo), Viale Mazzini avrebbe deciso di adottare una sorta di censura. Ipotesi smentita da un’altra tesi, secondo la quale Fedez non sarebbe stato gradito perché la Rai si sarebbe detta contraria alla sua ospitata retribuita.

Successivamente il Corriere aveva svelato che Fedez sarebbe stato disposto ad andarci anche gratuitamente, ma adesso spunta un’altra verità. L’ad Roberto Sergio precisa che la sua esclusione da Belve sarebbe frutto di una decisione editoriale della Rai e che non avrebbe nulla a che fare con il cachet:

Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero.

L’ad, come riferisce sempre lo stesso quotidiano, avrebbe ancora precisato che non si tratterebbe di un problema di costi:

Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno.

La questione, inoltre, ha coinvolto anche il mondo politico, dal momento che oggi è intervenuto il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro: