Si riaccendono finalmente i riflettori sul caso Emanuela Orlandi. A quasi 40 anni dalla misteriosa scomparsa dell’allora 15enne cittadina vaticana, potrebbe esserci la tanto attesa svolta. Ad occuparsi di uno dei gialli più inquietanti della cronaca nera italiana degli ultimi 50 anni sarà stasera la trasmissione Chi l’ha visto, in onda nel prime time di Rai3 e condotta da Federica Sciarelli.

Il caso Emanuela Orlandi a Chi l’ha visto: le novità

Il caso Emanuela Orlandi, da anni, per me rappresenta una vera e propria ‘ossessione’. Da appassionata di crime, il giallo della cittadina vaticana scomparsa misteriosamente nel giugno del 1983 mi ha sempre trasmesso un senso di inquietudine e quella sensazione costante di incompiuto.

Mi sono messa nei panni del fratello Pietro e delle due sorelle di Emanuela ed ho fatto fatica a comprendere come siano riusciti, in quasi quattro decenni, ad affrontare omertà, silenzi, depistaggi.

Mentre nei giorni scorsi la Chiesa era impegnata nel dare l’ultimo saluto al papa emerito Ratzinger, venuto a mancare all’età di 95 anni proprio nell’ultimo giorno del 2022, io riuscivo a recuperare Vatican Girl, la miniserie Netflix che ripercorre in maniera eccellente tutte le tappe del giallo.

Un documentario che, come scrive La Stampa, è stato decisivo nel riaccendere i riflettori sul caso, se non altro per l’intervista clamorosa ed inedita a Sabina Minardi, ex compagna di De Pedis, ma anche all’amica di Emanuela, che in forma anonima ha svelato una confessione sconvolgente che la giovane Orlandi le fece prima di sparire, relativa a presunte ‘attenzioni’ ricevute da una persona molto vicina all’allora Pontefice Giovanni Paolo II. E poi le parole del sempre lucidissimo ‘fratello eroe’ Pietro Orlandi. La sensazione provata quando Papa Francesco, parlando della sorella, gli disse: “Emanuela è in cielo”. Ripetendolo nuovamente anche di fronte ad un Pietro letteralmente congelato (era la prima volta che un capo di Stato dava per morta la sorella).

Oggi però, quel caso mai dimenticato si riapre ed è proprio il Vaticano a farlo, con l’intento di rivalutare, 40 anni dopo, nuovamente tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze dell’epoca ma seguendo nuove piste e al tempo stesso vecchie indicazioni in passato mai approfondite.

Federica Sciarelli sarà in prima linea, come sempre, per aggiornarci sulle ultime novità e dare spazio ad uno dei cold case che merita, dopo quattro decenni, verità e giustizia.

