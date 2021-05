Denise Pipitone continua ad essere il caso di cronaca più chiacchierato del momento. Durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, si è appresa una nuova indiscrezione con protagonista Denisa, la ragazzina romena che vive in Calabria.

Caso Denise Pipitone, prelevato il DNA alla ragazza romena

“In questo momento le stanno facendo il DNA…”, ha riferito l’inviato di Barbara d’Urso in collegamento. “Mentre eravamo in diretta – ha spiegato il giornalista – è stato fatto il test del dna a Denisa, la ragazza romena residente in Calabria che abbiamo intervistato e che somigliava molto a Denise Pipitone”.

L’inviato della d’Urso prosegue:

La procura di Paola su mandato della procura di Marsala ha effettuato il test del dna su Denisa, ci vorrà qualche giorno per i risultati.

Prima di questa notizia, Barbara d’Urso stava ripercorrendo le ultime news sul caso di Denise concentrandosi sulla lettera anonima arrivata all’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio.

In un servizio mandato in onda dalla d’Urso è stato riepilogato il contenuto della testimonianza anonima: