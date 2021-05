Ieri sera l’avvocato Frazzitta ospite di Chi l’ha visto ha fatto un chiaro appello dopo aver ricevuto una lettera anonima molto importante sul Caso di Denise Pipitone. Oggi anche Piera Maggio è intervenuta sui social così come ha fatto sapere il buon Alberto Matano nel corso de La Vita in diretta.

Per favore, dopo 17 anni, date voce ai tanti silenzi. MI RIVOLGO alla persona della lettera anonima inviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno. Faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che glielo chiede. Piera Maggio. Verità per Denise.

Questo l’accorato appello di Piera Maggio alla fonte anonima che, a quanto pare, avrebbe in suo possesso delle informazioni particolarmente importanti sulla sparizione di Denise Pipitone.

Speriamo che questo drammatico caso sia veramente vicino ad una svolta.

Io in questo momento devo comunicare con una persona: oggi pomeriggio al mio studio è arrivata una lettera anonima, ne sono arrivate in questi anni, ma in questo momento ringrazio questa persona che ha scritto questa lettera e perché ha avuto un grande senso civico. Gli elementi che ha introdotto stiamo riscontrando, alcuni li abbiamo riscontrati e non sono mai stati mediaticamente rivelati. Ci sarebbe una interessante credibilità da parte dell’anonimo che ha scritto. Questo è l’unico mezzo con cui possiamo parlare con questa persona. Nel ringraziarla anche dopo 17 anni, abbiamo bisogno di un altro passo da questa persona. In questo momento in qualunque modo potrà farlo, noi possiamo assicurare la massima riservatezza.