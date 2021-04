Sono ore che ormai non si parla d’altro: Denise Pipitone è ancora viva? Chi l’ha visto ha riacceso le speranze di mamma Piera Maggio e l’Italia intera. Anche per questo motivo, l’avvocato della donna è intervenuto sulla delicata questione.

“Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, queste le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta che interverrà questa sera a posto di Piera Maggio durante l’atteso appuntamento di Chi l’ha visto?, la trasmissione in onda su Rai3 condotta da Federica Sciarelli.

Dopo l’appello di una ragazza russa rapita quando era piccola e trovata in un campo nel 2005, si sono riaccese le speranze di trovare Denise Pipitone (oggi 21enne) ancora viva.

Tantissimi in questi anni sono stati i falsi allarme tra segnalazioni e avvistamenti e l’avvocato lo mette in evidenza:

Bisogna distinguere tra segnalazioni non riscontrabili e altre in cui la verità può essere accertata. Come in questo caso. Siamo di fronte a una ragazza che non conosce la sua storia, che non sa chi sia sua madre, e che somiglia a Piera Maggio almeno stando alle immagini che abbiamo visto nella trasmissione russa. Incrociamo le dita ma siamo consapevoli che bisogna rimanere con i piedi per terra.