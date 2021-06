Si rincorrono le notizie su Denise Pipitone, tra retroscena e segnalazioni ancora una volta tutte da verificare. I media non accennano a spegnere i riflettori sul giallo anche se molte informazioni rischiano di essere fuorvianti e creare false sperante. La mamma della piccola scomparsa, Piera Maggio, nelle ultime ore ha rotto il silenzio intervenendo sui social.

Caso Denise Pipitone: parla Piera Maggio

Dopo 17 anni continuano ad arrivare segnalazioni su Denise Pipitone che sembrano ogni volta preannunciare una svolta imminente sul caso. Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa da Mazara Del Vallo ha deciso di affidare ai social il suo pensiero.

Ancora una volta la donna si è affidata alla cautela soprattutto dopo le ultime dichiarazioni importantissime dell’ex pm Maria Angioni, tra le prime ad essersi occupata del caso.

Assecondando le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta, attraverso i social ha fatto sapere:

La nostra parola d’ordine è CAUTELA e BUON SENSO. Non ci abbiamo ancora fatto l’abitudine sul nostro dolore, chissà perché… Grazie.

Non è chiaro se la prudenza richiesta di fronte all’ennesima segnalazione che vorrebbe Denise Pipitone viva sia legata al non volersi illudere in attesa dei riscontri della procura o se, come fatto intuire da Frazzitta, se la pista della Angioni sia poco credibile.