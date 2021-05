Con la riapertura del caso di Denise Pipitone, iniziano ad emergere alcune interessanti novità. Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto, l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, aveva svelato l’esistenza di una lettera anonima, giunta nel suo ufficio e contenente informazioni molto interessanti.

In merito al contenuto della lettera anonima, qualcuno aveva ipotizzato potesse contenere informazioni su un presunto luogo, ma ci ha pensato l’avvocato Frazzitta, nel corso della puntata di ieri di Storie Italiane, a fare chiarezza in merito asserendo:

Noi ringraziamo la persona che l’ha inviata perché introduce elementi interessanti che sono stati da noi in parte riscontrati. Però volevo chiarire un fatto in via definitiva. L’oggetto della lettera – che non riferrirò -, non è un oggetto negativo. Non si parla di un luogo o di qualcosa di negativo nel senso più atroce del termine. In realtà più che di un luogo racconta di un fatto e quindi il fatto è interessante perchè è un pezzo del puzzle seppur dai contorni ancora da definire però interessante. Ci introduce e ci dà un elemento a noi totalmente sconosciuto.