Caso Denise Pipitone, lettera anonima: svelato il contenuto

Si è parlato a lungo della famosa lettera anonima contenente dettagli importanti sul caso Denise Pipitone. Proprio una settimana fa l’avvocato Frazzitta annunciava a Chi l’ha visto di aver ricevuto una missiva da un autore anonimo contenenti informazioni interessanti. L’anonimo ha scritto ancora, questa volta alla trasmissione di Rai3 alla quale è stato svelato il contenuto.

Lettera anonima su Denise Pipitone

Come spiegato da Federica Sciarelli, la lettera anonima sul caso Denise Pipitone è composta da tre pagine dense di informazioni in cui chi l’ha scritta dice di sapere da 17 anni la verità sulla sparizione della piccola e di non aver parlato prima “per paura”.

Si tratta di qualcosa che l’autore avrebbe tenuto dentro di sè per 17 anni “e descrive una scena dicendosi sicuro al 100%” di quanto visto.

Stando alle sue parole, la persona anonima parla di un’auto che si trova affiancata ad un’altra vettura e guardando dallo specchietto nel veicolo accanto avrebbe visto la piccola Denise Pipitone e altre tre persone.

La Sciarelli tuttavia ha voluto trattare la lettera con le dovute distanze asserendo che quella di cui loro hanno una copia sarà consegnata in procura e spiegando che finchè resterà anonima non avrà particolare valore.

Già l’avvocato Frazzitta, parlando della lettera anonima aveva detto: