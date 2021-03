Proprio oggi, con un promo, la trasmissione Chi l’ha visto ha annunciato per la puntata di domani un servizio che potrebbe riaccendere i riflettori su un caso di cronaca mai dimenticato, la scomparsa di Denis Pipitone. La piccola sparì nel nulla dalla Sicilia all’età di 4 anni e da allora sono passati ormai 17 anni.

Caso Denise Pipitone: la ragazza russa è davvero lei?

Tutto ha inizio dopo la segnalazione di una spettatrice relativa ad una giovane donna 21enne che dalla Russia sta cercando la sua mamma. La ragazza assomiglia in maniera incredibile alla mamma di Denise Pipitone, la signora Piera Maggio.

Da qui un sospetto: e se quella 21enne fosse davvero Denise Pipitone? Una domanda che riaccende nella sua famiglia la speranza di poterla finalmente riabbracciare dopo tanti anni. Eppure c’è qualcosa che non torna.

Vedendo l’intervista dalla trasmissione russa, infatti, molti utenti del web avrebbero decretato che la ragazza non sarebbe Denise. Lo si dedurrebbe dalle sue foto da bambina, ben differenti dall’immagine che ormai tutti noi conosciamo della piccola Pipitone.

Ecco allora che sui social in molti utenti hanno accusato la trasmissione di creare hype per lo share, illudendo così Piera Maggio, che non si è mai arresa anche di fronte ai tanti buchi nell’acqua.

hanno già detto che non è denise pipitone, mi fa incazzare anche che abbiano fatto uscire questa notizia per un po’ di ascolti perché anche loro sicuramente sapevano già che non fosse lei. i genitori sicuramente stanno male quindi basta pic.twitter.com/bFfiotDZZv — this is me crying (@athenasdavghter) March 30, 2021

Dalle foto del programma russo si nota come la bambina purtroppo non sia Denise Pipitone proprio per questo, un programma serio come chi l’ha visto, non doveva fare un servizio del genere riaprendo vecchie ferite alla mamma di Denise al solo scopo di creare hype per lo share. — (@yleniaindenial) March 30, 2021

Che magone alla stomaco, purtroppo non è Denise Pipitone le due foto non coincidono. Povera famiglia che è stata illusa per la millesima volta. pic.twitter.com/LgSsU2Vvir — ♏ (@Scorpioneee96) March 30, 2021

sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, non è denise pipitone e penso che sia chiaro dalla seconda foto. basta con questi falsi allarmi che fanno star male solo la sua famiglia.. e io che ci speravo pic.twitter.com/AR3sz94HbZ — d a i a n a (@teddybeatlesday) March 30, 2021

Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro farei chiudere la trasmissione — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) March 30, 2021