Nel corso della puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri, Federica Sciarelli, ha dedicato un’ampia parentesi alla scomparsa di Denise Pipitone. Oggi, durante Mattino 5, si è parlato nuovamente del caso ponendo l’accento sulla lettera anonima evidenziando altri retroscena.

Caso Denise Pipitone, nuovi retroscena sull’anonimo della lettera

La lettera anonima arrivata all’avvocato Frazzitta, racconterebbe dei dettagli molto precisi. Una persona avrebbe visto Denise Pipitone a bordo di un’automobile con altre tre persone.

La bambina pare fosse in lacrime, così come ha precisato Federica Panicucci in collegamento con l’ex Maresciallo Lombardo che si è occupato lungamente delle indagini e ancora adesso sta indagando:

Se questa persona avrebbe riconosciuto le persone dell’auto? Ovviamente sì e le indica pure… Sono pure all’interno dell’indagine. Questa persona ha visto Denise Pipitone circa 45 minuti/un’ora dopo ma non a bordo di una Ford Fiesta ma un’altra automobile. Quale è la zona dove è stata vista? Non voglio dare troppe indicazioni. Aspettiamo che l’anonimo si faccia risentire, ce lo auguriamo. Queste persone erano già state sentite. Sono state sentite tantissime persone e loro erano già stati sentiti. Parliamo di ‘famiglia allargata’, possiamo farlo, sì… La famiglia allargata di Anna Corona? Non mi fate dire troppi particolari che non posso che finisce che facciamo le indagini in diretta anche se voglio ringraziare i media per la riapertura delle indagini.

L’anonimo, a questo punto, dovrebbe fare l’ultimo sforzo e rifarsi vivo. Speriamo bene!

Denise vista insieme ad altre tre persone già citate nelle indagini: “Possiamo parlare di famiglia allargata” in esclusiva a #Mattino5 parla l’ex maresciallo di Marsala pic.twitter.com/cnWQiviBu1 — Mattino5 (@mattino5) May 20, 2021

Scomparsa di #DenisePipitone: “Abbiamo ricevuto minacce durante le indagini a Mazara Del Vallo#Mattino5 pic.twitter.com/bXYVJXHBGD — Mattino5 (@mattino5) May 20, 2021