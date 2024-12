Il caso della cacciata di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, continua a far discutere. Ivan Zazzaroni, giurato dello show di Milly Carlucci, nonché direttore del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it durante la quale ha affrontato diverse tematiche. Tra queste, anche l’uscita di scena dal programma del fidanzato di Sonia Bruganelli.

Una delle questioni più spinose dell’edizione di Ballando con le Stelle in corso e che volge ormai al termine, ha a che fare con il caso Madonia, che ha scosso l’intero show del sabato sera di Rai1. In merito, Zazzaroni ha dichiarato:

A suo dire, i battibecchi avvenuti in puntata con la collega Selvaggia Lucarelli e la volontà della stessa Pellegrini, non avrebbero nulla a che fare con la decisione della produzione di cacciarlo dal programma:

Zero assoluto, l’ho ripetuto più volte. Non sono state loro i motivi per cui è stato allontanato. Ci sono tutti i filmati che descrivono l’atteggiamento. Federica Pellegrini era sempre da sola nella sala delle stelle. Il maestro è l’estensione, lo strumento della produzione. È il tutor del talent, ne ha la cura. Angelo è mancato. Ci sono anche i maestri eccessivi, come Pasquale La Rocca e Giovanni Pernice che chiedono fin troppo ai propri talent, ma in questo caso è mancato del tutto l’appoggio. Basti pensare a come è cambiata Federica da quando è arrivato prima Samuel e adesso Pasquale. Federica l’ho trovata strepitosa quando ha detto la verità, quando ha in qualche modo sostenuto il programma e l’organizzazione dicendo le cose come stavano.

Poteva comportarsi diversamente, poteva scegliere di ritirarsi. Lì le cose semplicemente non sono andate e lei, che è una sportiva, è andata avanti. E avrebbe proseguito, avrebbe portato a termine tutto anche con Angelo se non fosse successo quello che è successo.