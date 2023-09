Casa Chi, Sophie Codegoni commenta il Grande Fratello per il secondo anno consecutivo: ecco il comunicato stampa ufficiale

Da martedì 19 settembre torna online l’appuntamento con Casa Chi, il format del settimanale che racconterà le dinamiche del Grande Fratello. Confermata alla conduzione Sophie Codegoni, ecco il comunicato ufficiale a seguire.

Casa Chi, Sophie Codegoni commenta il Grande Fratello

Prende il via, da martedì 19 settembre, la nuova stagione di Casa Chi Grande Fratello. Il format social di Chi Magazine nella sua edizione speciale. Che racconta le dinamiche e il dietro le quinte del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Casa Chi Grande Fratello è il video talk dedicato al format Mediaset con commenti alle dirette TV, retroscena, curiosità, backstage e interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti. Dopo il grande successo della scorsa edizione, la squadra di Casa Chi è stata confermata al completo.

La talent Sophie Codegoni alla conduzione insieme al collaudato duo di giornalisti della redazione di Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Con Maurizio Poletti alla regia e Claudia Cerea al coordinamento organizzativo.

I video talk andranno in onda sul profilo Instagram di Chi (@chimagazine). 2 puntate alla settimana con ospiti esclusivi per trasportare lettori e utenti digitali nel vivo del reality. Una formula di successo che ha reso Casa Chi un appuntamento imperdibile per i fan e gli ha permesso di mantenere eccezionali tassi di crescita. Lo scorso anno l’edizione speciale su Grande Fratello ha totalizzato ben 36 milioni di video views sui social (+140% rispetto all’audience 2022). Senza contare reach e video views di tutti i contenuti complementari (post, stories, pillole e curiosità dal backstage).

Casa Chi è curato da Massimo Borgnis, direttore responsabile di Chi:

Casa Chi si è dimostrato non soltanto uno dei format più innovativi degli ultimi anni su Instagram, ma anche uno di quelli di maggiore successo. Ora è venuto il momento di espandere la sua formula anche ad altre realtà legate al mondo Chi. Quindi quest’anno i nostri followers potranno aspettarsi tante novità e ospiti. Provenienti non soltanto dal mondo della televisione, ma anche della musica, del cinema. Insomma, una finestra privilegiata sul mondo dello spettacolo a 360 gradi, come da tradizione di Chi.

