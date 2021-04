Il celebre volto di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha dimostrato in questi ultimi giorni di essere una eccellente commentatrice delle dinamiche di Amici 20. La presidentessa di giuria di Ballando, infatti, è stata particolarmente critica con Martina Miliddi, l’ultima eliminata dal talent di Maria De Filippi, ma a sorpresa in queste ore è scesa in sua difesa.

Carolyn Smith difende Martina Miliddi a sorpresa

Qualcosa rispetto alle sue precedenti esternazioni avrebbe fatto cambiare idea a Carolyn Smith soprattutto in merito ad una ultima sfida tra Martina e Serena Marchese.

Nella quinta puntata al termine della comparata tra le due ballerine il punto è stato assegnato a Serena, ma a differenza di quanto asserito in passato la Smith questa volta non si è detta d’accordo del risultato finale. Sotto un post Instagram di Amici 20, infatti, la coreografa ha commentato:

Martina ha ballato nettamente superiore a Serena. L’unica volta che dovrebbe vincere Martina ha vinto Serena. Bo…

Più che una critica alle concorrenti, dunque, quella di Carolyn è sembrato un giudizio sulla giuria.

Già durante la serata infatti la Smith aveva criticato aspramente Stefano De Martino per alcune sue esternazioni non condivise.