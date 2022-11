Carolyn Smith o Selvaggia Lucarelli? A Ballando con le Stelle la tensione è ai massimi livelli ormai da tempo. La giornalista negli ultimi giorni si è sfogata sia su Instagram che in una intervista, spiegando come nei suoi confronti la presidente di giuria del programma di Rai1 coverebbe una maleducazione ed una insofferenza ingiustificate.

Ma cosa ne pensa Rossella Erra, rappresentante della giuria popolare? La diretta interessata ne ha parlato a Casa Pipol, ospite nell’ultimo appuntamento. Con chi si schiera tra Carolyn e Selvaggia?

Io ho un rapporto con Carolyn fenomenale, è una donna speciale. E’ una donna con dei problemi nel personale. Quest’anno con Selvaggia è nato qualcosa, forse anche dovuto al fatto che io il primo anno ero permalosissima, non capivo ancora determinate situazioni, il secondo anno ho capito che era uno scambio, un gioco, e quest’anno c’è una sorta di feeling, forse anche grazie a Lorenzo. Ma questo non cambia e io sono comunque dalla parte di Carolyn perchè ha una professionalità nel suo settore come ce lo ha Selvaggia nel suo. Detto questo tutte e due fanno Ballando da una vita ma Carolyn sa esattamente di cosa parla, è per me il verbo nel campo della danza e del ballo di sala, quindi quando sento Carolyn parlare sento parlare il giudice, quando sento parlare Selvaggia sento parlare una giudice e giornalista che ha comunque un retropensiero e non nasconde di dirlo, questo lo apprezzo. Mi dispiace ma io mi schiero con Carolyn.