Caroline incinta di Stefano? Lo scoop in un programma Rai

Caroline Tronelli incinta di Stefano De Martino? L’indiscrezione arriva anche in TV Rai

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra proseguire con forza nonostante le recenti turbolenze, tra cui le voci di un presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e lo scandalo legato alla diffusione di un video privato. A quanto pare, la coppia potrebbe essere in attesa del loro primo figlio insieme.

Già lo scorso mese, il settimanale Diva e Donna aveva messo De Martino e Caroline in copertina, con un titolo che lasciava poco spazio all’immaginazione: “Dopo un’estate rovente la voce più incredibile le aspetta già un figlio da Stefano“. In molti avevano preso questa notizia con cautela, pensando si trattasse dell’ennesimo gossip infondato.

Tuttavia, negli ultimi giorni è arrivato un altro dettaglio che ha acceso ulteriormente i riflettori: secondo il settimanale Oggi, Stefano e la sua compagna sarebbero stati fotografati mentre uscivano dallo studio di un noto ginecologo a Roma, lo stesso che avrebbe seguito la gravidanza della sorella del conduttore. Anche questa testata ha rilanciato l’ipotesi di una gravidanza in corso per Caroline Tronelli.

L’indiscrezione approda anche in Rai

La voce non è rimasta confinata ai settimanali. Ieri, durante la prima puntata della nuova stagione del programma La Volta Buona, Caterina Balivo ha parlato di Stefano De Martino non solo per via del video privato diffuso online, ma anche per la sua nuova storia d’amore. È stata una delle autrici del programma a riportare in onda il possibile scoop sulla presunta dolce attesa di Caroline.

“L’estate dell’amore per Stefano De Martino. Lui è uno dei conduttori più amati della tv, lei, Caroline Tronelli, studentessa affascinante. Un legame nato da un’amicizia di lunga data, sbocciato sotto il sole di luglio, è diventato in poche settimane la storia che tutti stanno seguendo. Sardegna, acque cristalline, giornate senza filtri. Stefano e la sua ragazza non si nascondono. Baci appassionati, carezze dolci, sguardi che raccontano più di mille parole. La coppia sceglie la spontaneità, niente dichiarazioni ufficiali, ma la forza di dare una bella relazione alla luce del sole. Ma non è stata solo un’estate da sogno, un video rubato trafugato da una telecamera privata diventa una ferita pubblica. Stefano reagisce con forza, proteggendo la sua fidanzata e il loro legame. È in questi momenti che il sentimento si misura nella capacità di rimanere uniti, anche quando i riflettori diventano troppo invadenti. Adesso però ci sono delle novità. Settembre sta portando nuove sfide, viaggi, distanza, impegni professionali, indiscrezioni sulla presunta gravidanza della giovane, che potrebbe diventare madre. Ma Stefano e il suo nuovo amore sembrano pronti a tutto. Dopo anni di gossip, lui appare sereno, sorridente e innamorato”.

Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla gravidanza, ma la curiosità del pubblico resta alta. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.