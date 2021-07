Carolina Marconi ha un tumore al seno: il video mentre si rasa a zero

Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato alcune settimane fa di avere un tumore al seno. In queste ore la decisione: rasarsi a zero per lottare come una guerriera prima che la chemioterapia li faccia cadere.

Ecco a voi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola non ne potevo più di vederli cadere e rasarli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo. Non mollo mai l’umore a “pallettoni “nonostante tutto. La salute è la cosa fondamentale… questo percorso mi sta insegnando molto.. dico sempre che non sono malata, non siamo malati… solo è una situazione da risolvere!

Queste le parole di Carolina Marconi nella didascalia del suo post di Instagram mentre si rasava i capelli a zero.

La ex concorrente del Grande Fratello sta affrontando la sua lotta contro il tumore al seno con estrema dignità ed ha raccontato pure l’approccio con la chemioterapia:

Ero spaventata, non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato. Poi la paura è finita, mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare. Devi pensare e sognare solo cose belle.

Forza Carolina!