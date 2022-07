Dopo la fine di Amici 21, in molti si sono chiesti come sarebbe proseguita la conoscenza tra Carola Puddu e Luigi Strangis, il vincitore dell’intera edizione del talent show più amato in Italia.

Carola Puddu parla di Luigi Strangis e svela qual è il suo rapporto con LDA

La talentuosissima ballerina, intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, ha svelato che la storia d’amore che tutti sognavano, in realtà, non è mai esistita:

Quella che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di non c’è e non c’è stata una relazione… Non c’è stato più nulla. E’ tutto un “se”, un “forse”, un ma”. Sono solo ipotesi perché, di fatto, non c’è stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi. Siamo rimasti amici, punto. Ma niente di più. La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo.

Carola ha smentito anche qualsiasi interesse nei confronti di LDA, dopo alcuni gossip sul loro rapporto.