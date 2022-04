Carola Puddu è stata l’allieva eliminata al serale di Amici 21, sconvolgendo allievi e pubblico. Prima di lasciare la scuola, la giovane danzatrice ha dichiarato il suo amore al collega Luigi Strangis.

Carola eliminata da Amici 21 si dichiara a Luigi

A rivelare il nome dell’eliminato è stata Maria De Filippi: “Siete due bravi ballerini e lo sapete. Carola hai ballato bene stasera? Finita la puntata ho incrociato la Celentano che diceva che avevi ballato bene perché avevi la testa libera. È stato uno scontro difficile, anche per i giudici. È una questione di gusto, non di talento. Il livello è molto alto. Non voglio dire chi esce, ma chi rimane ok? Resta Dario”.

L’eliminazione di Carola dal serale di Amici 21 ha sconvolto gli allievi della scuola, specie Luigi: “Sei stata brava. Non è finita. Hai tutta la forza per arrivare dove vuoi arrivare. Ti voglio bene”.

Prima di lasciare la scuola e nell’attesa dell’esito finale, Carola, in lacrime, ha voluto trascorrere un po’ di tempo con l’allievo di Rudy Zerbi:

Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai, per questo mi metti molta tranquillità. Ti voglio tanto bene Luigi. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto quanto. Ti ho pure scritto una cosa, ma te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di potermi innamorare o comunque attaccare, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Hai capito? Sei bello!

Carola, nonostante l’eliminazione, ha già ricevuto un’importante proposta lavorativa dal Balletto di Roma: sarà Giulietta nello spettacolo Romeo e Giulietta.

“non mi sarei mai immaginata di potermi innamorare”

“sei bello”

“no non è vero”

“sei stupido”

“si quello sì” LEI CHE FINALMENTE SI DICHIARA

LUI CHE GUARDA IN BASSO E SORRIDE #amici21 #caroligi #carolapuddu pic.twitter.com/CiNQLl3exD — Aka aiag (@papalina22) April 16, 2022