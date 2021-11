Il giorno dopo la puntata del Grande Fratello Vip, è sempre il momento per commentare le nomination palesi della sera precedente. A quanto pare Carmen Russo non avrebbe affatto preso bene la nomination di Manila Nazzaro ed oggi ha avuto un duro sfogo con Miriana Trevisan.

È lite tra Carmen Russo e Manila Nazzaro

Il rapporto tra Carmen e Manila potrebbe essere stato messo a dura prova proprio dalla nomination palese di ieri sera. L’ex Miss Italia ha deciso di dare il suo voto alla ballerina e questo ha portato quest’ultima a finire dritta al televoto. Per questo Carmen si è molto adirata ed ha detto la sua a Miriana spiegando di essersela presa soprattutto per la motivazione:

Se io ieri avessi nominato Manila, anche lei sarebbe stata in nomination. Io non l’avrei proprio nominata. Lei mi diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei mai aspettata, sono sincera. Se tutti si lamentano delle sue motivazioni significa che sono un po’ strane.

Senza mezzi termini Carmen ha ammesso di esserci rimasta molto male. Nel frattempo, Manila si è ritrovata a sentire il duro sfogo di Carmen ed a sua volta si è sfogata con Katia Ricciarelli salvo poi confrontarsi direttamente con la soubrette:

Stamattina sono passata e ho sentito delle cose. Ho beccato una frase che a me fa rabbrividire. Devo essere onesta Carmen, soprattutto detta da una donna di esperienza come te. Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti. Non che con te non abbia rapporto, ma è diverso. Cerchiamo di dire la verità, anche quando è successa la cosa di Raffaella tu a stento mi salutavi. Io vado oltre, se tu mi avessi nominato non me la sarei presa.

Manila non è riuscita a comprendere fino in fondo l’arrabbiatura di Carmen ed ha proseguito:

Tu sei permalosa e si vede, anche adesso dici che cambierà il tuo pensiero nei miei confronti. Se io ti stimo non devo votarti? Mi fai girare le palle. Preferisco che tu mi dica le cose in faccia e non parli di me con Miriana. No, no, no adesso parli con me, chi avrei dovuto nominare? Dici che non te la prendi ma poi fai queste storie.