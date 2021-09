Questa sera per Carmen Russo, concorrente del GF Vip 6, è in arrivo una bellissima ed emozionante sorpresa. E’ quanto annunciato dalle anticipazioni della terza puntata del reality in onda questa sera, lunedì 20 settembre, in diretta su Canale 5 ed in streaming.

Carmen Russo ed il marito Enzo Paolo Turchi: commozione per la figlia Maria

Il marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, entrerà nella spiatissima Casa di Cinecittà per fare una bellissima sorpresa all’inseparabile moglie dalla quale ha avuto la piccola Maria. Una figlia molto desiderata e arrivata in età ormai adulta.

A proposito della figlia Maria, Carmen Russo nelle passate ore è scoppiata in lacrime in preda alla grande nostalgia. Durante una conversazione con Clarissa Hailè Selassiè, la ballerina ha ammesso di essere molto severa con la figlia.

Un comportamento, quello di Carmen, dettato da un motivo ben preciso e spiegato dalla stessa concorrente del GF Vip:

Con i figli, il merito o il demerito è dei genitori. Sono un po’ severa… Voglio che Maria, quando non ci sarò, deve essere stupenda, deve sapersela cavare, sempre.

Nel pronunciare il suo pensiero la Vippona è stata colta da un momento di commozione e prontamente consolata da Clarissa:

Sei come nostra mamma, lo sai?