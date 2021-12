Enzo Paolo Turchi, ospite di Casa Chi, ha parlato della moglie Carmen Russo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il celebre coreografo ha svelato chi apprezza e chi non “sopporta”.

Capisco che ognuno ha la sua strategia i giovani la sbagliano spesso proprio perché sono giovani. Se fai il Grande Fratello Vip devi mettere in gioco la tua carriera. Se non giochi niente è difficile. Per esempio Lulù, deve approfittarne per fare un bagaglio nella vita.

Alex vorrei capirlo anch’io perché è perfetto su tante cose ma delle volte pecca proprio sulla recitazione. Soleil ci sta cascando secondo me… e si sta innamorando veramente. Era la più forte ma vicino all’amore si casca.