Nella Casa del Grande Fratello Vip finora avevamo assistito al catfight tra le Vipponi più giovani dell’edizione, ma a regalarci una lite degna di nota sono state Carmen Russo e Katia Ricciarelli. A scatenare la ballerina e la cantante sono state, come spesso accade, le nomination.

Lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

L’ex di Pippo Baudo ha accusato Carmen di essere una pettegola e di aver fatto dei complotto sulle nomination con la complicità di Jo Squillo. La Russo però ha prontamente e duramente ribattuto, come riportano gli amici di Biccy.it, esplodendo:

Io avrò 60 anni e tu sei una signora con più anni di me. Hai detto che sono una pettegola ipocrita. Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te. Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità.

Nel bel mezzo della lite nella quale si è inserita anche l’opinionista Sonia Bruganelli, Carmen Russo è arrivata persino a minacciare di lasciare il programma:

Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi Sonia. A questo punto io prendo e me ne vado da qui. Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola.

La lite è proseguita anche nella notte, quando Carmen Russo ha aggiunto, ancora stizzita:

Ma figurati se esco per me va bene. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto.

Proprio questa frase avrebbe fatto sbottare Katia Ricciarelli che ha replicato prontamente:

Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha. La famiglia, attaccati al tram con la famiglia […]Basta con le falsità, odio queste cose qui. Che cattiveria che mi hai fatto.

Per la cantante quello che le ha fatto la Russo sarebbe una cattiveria bella e buona. Nel frattempo Carmen ha avuto uno sfogo anche con Raffaella Fico difendendosi: