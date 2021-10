Carmen Russo a rischio eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip: la showgirl è tra gli ultimi concorrenti sulla lavagna del vincente di Stanleybet.it, a 35 volte la scommessa.

Carmen Russo eliminata dal Grande Fratello Vip: pronostici dei bookmaker

Gli analisti “salvano” le altre due concorrenti in nomination: la vittoria di Ainett Stephens vale 12, per Francesca Cipriani la quota scende invece a 10 (come per Aldo Montano).

In cima al tabellone, secondo le previsioni, si conferma Manuel Bortuzzo a 1,60, davanti a Soleil Sorge a 6,50 e a Sophie Codegoni a 7,50. Doppia cifra, a 15, per Manila Nazzaro, Alex Belli e Nicola Pisu, davanti a Miriana Trevisan e Davide Silvestri, entrambi proposti da Stanleybet.it a 18.

Ultimi della lista dei possibili vincitori del Grande Fratello Vip: Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Gianluca Antinolfi, tutti a 50.

Tweet e focus sull’argomento

LE FACCE DI CARMEN DURANTE LA CLIP DEL SUO SCONTRO CON KATIA ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/kWjucADOBm — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 22, 2021

LA FACCIA DI CARMEN QUANDO HA VISTO IL BACIO DI SOLEIL E ALEX #GFVIP pic.twitter.com/guJMeqnaXN — martu 🧉 (@secrethidinspot) October 25, 2021

Panico per Francesca Cipriani, urla a lacrime per la tinta sbagliata: “Aiuto!” – VIDEO #gfvip https://t.co/n9Q7sXwGQ3 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 28, 2021