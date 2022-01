Carmen Russo, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, ha parlato del triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, concorrenti di punta del Grande Fratello Vip.

Quando è iniziato il rapporto tra Alex e Soleil, la sera stessa ho nominato Alex. Non si possono distruggere così tre anni di matrimonio, bisogna avere rispetto: sono parole che ho detto al diretto interessato. Alex avrebbe dovuto confrontarsi con Delia e confessare che era nato un amore per un’altra. Non tollero questa ambiguità.

Carmen ha commentato pure la nascita dell’amicizia tra Soleil e Delia:

Sono sorpresa. Certo, una cosa che le lega è avere avuto in comune Alex: sono state prese in giro entrambe. Ma un’amicizia non nasce in pochi giorni. Davanti alle telecamere può accadere di tutto… Questo legame tra le due mi sembra molto forzato.