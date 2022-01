Carmen, Luigi e Nunzia a C’è posta per te: ecco cosa è successo dopo la puntata

Ieri sera, nel corso della terza puntata di C’è posta per te (che ha nuovamente conquistato gli ascolti TV), la storia di Carmen, Luigi e Nunzia ha appassionato il pubblico del people show: cosa è accaduto dopo?

Carmen, Luigi e Nunzia dopo C’è posta per te: ecco cosa è successo

Secondo il mio adoratissimo Menestrelloh (che in esclusiva ha rilasciato la news), Luigi si sarebbe visto con la figlia Carmen per un po’ di tempo fino ad interrompere, nuovamente, i loro rapporti:

Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen.

Questo il messaggio condiviso da Marco Marfella dopo una segnalazione ricevuta sul suo account.

Nel corso della prima serata di ieri, Carmen è intervenuta in studio con il fidanzato Valentino per riallacciare i rapporti con papà Luigi che non vedeva ormai da diversi anni e oggi sta con Nunzia (la nuova compagna che avrebbe avuto dei problemi con la figlia).

Il signor Luigi, fin da subito, ha mostrato notevole indecisione e, dopo essere uscito dallo studio per svariati minuti, Maria De Filippi è riuscita a convincerlo ad aprire la busta con il sostegno di Nunzia che lo ha invitato fin da subito ad instaurare nuovamente un rapporto con Carmen.

A quanto pare, dopo un breve periodo, le cose non sarebbero finite bene.