Carlotta Dell’Isola svela gli attuali rapporti con Zenga e Alessia Marcuzzi

Carlotta Dell’Isola dopo il Grande Fratello Vip torna a parlare di Andrea Zenga e svela, intervistata da Giada Di Miceli su Radio Radio, in che rapporti è attualmente con il fidanzato di Rosalinda Cannavò.

Io e Andrea Zenga ci sentiamo. Da fuori spesso non si capisce perché una nomination diventi una pugnalata. All’interno della Casa non hai nulla a cui pensare. Ma ci siamo chiariti, ci vogliamo bene.

Carlotta Dell’Isola durante “Non succederà più” ha anche confessato di sognare un nuovo reality in compagnia del fidanzato Nello Sorrentino:

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo le illazioni di Sofia Calesso, svela anche il suo attuale rapporto con Alessia Marcuzzi:

A Temptation ti trovi da sola, con un iPad, vedendo cose che non vorresti vedere. Ho trovato in lei un’amica, una persona che ti capisce e non ti giudica.

Io e Alessia nella quotidianità siamo amiche. Però sono state dette tante cavolate, della serie che la conoscessi prima di Temptation. Voglio mettere i puntini sulle i e dire che io e Alessia ci siamo conosciute a Temptation. Poi c’è il famoso colpo di fulmine che avviene sia in amore che in amicizia.

Se la redazione di Temptation Island ha dei suoi personaggi preferiti a cui da più visibilità? Si, l’ho sempre sostenuto e lo confermo. Non so se si tratti di Carlotta Dell’Isola, ma penso che lei abbia avuto delle belle spinte. Però se l’è giocata male, non ha saputo usare le sue carte, infatti adesso non la vediamo più (Fonte: PiùDonna).