Carlos Maria e il papà Fabrizio Corona: il rapporto tra i due e “la domanda da non fare mai ad un figlio”

Il rapporto tra Carlos Maria ed il padre Fabrizio Corona è sempre stato molto forte. Oggi il giovane ha 21 anni e nelle passate ore è tornato a parlare proprio del rapporto intenso con i suoi genitori. Lo ha fatto in occasione della nuova puntata del podcast Gurulandia, ripresa dai colleghi di Biccy.it.

Carlos Maria ed il rapporto con il padre Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è sicuramente un uomo molto impegnato. Il lavoro è la sua vita, ed il figlio Carlos Maria si è dovuto in qualche modo adattare ai ritmi frenetici del genitore. A proposito di questo, il ragazzo ha commentato:

Mio papà pensa al lavoro quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve. Il lavoro per lui è un rifugio e lo è stato soprattutto in carcere. Lui però adesso dovrebbe fare anche altre cose, magari dedicarsi anche alle cose che gli piacciono, ad altre attività.

A breve Fabrizio Corona diventerà padre per la seconda volta, e lo stesso ex re dei paparazzi ha svelato di desiderare fortemente l’arrivo di una bambina. Ma come ha vissuto, Carlos, la presenza del padre nel corso della sua vita?

Lui l’ho vissuto, ma non con costanza. Quando c’era però sentivo la sua presenza. Lui mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire e stare con lui. Il padre che mi dà le regole lo sto vivendo ultimamente. Lui vuole darmi un’organizzazione nella vita, perché io sono uno un po’ pigro.

Carlos Maria è sicuramente molto introverso e questo lato del suo carattere gli impedisce, come ha ammesso lui stesso, di chiedere aiuto con una certa facilità. Facendo un’analisi di se stesso ha commentato:

Dovrei imparare a lasciarmi andare e ad essere più spontaneo. Certe volte mi faccio prendere da schemi che mi portano a fare cose che io programmo. Dovrei imparare quindi a sbloccarmi, non solo con gli amici e i miei genitori, ma con tutti. Spero di migliorare e di diventare una persona più spigliata. Poi sono un po’ troppo severo con me stesso.

Nel corso della puntata, ad intervenire è stato anche Fabrizio Corona che, rivolgendosi al figlio, gli ha fatto una domanda “da non fare mai”:

Ti faccio la domanda che un genitore non dovrebbe mai fare a un figlio: vuoi più bene a me o alla mamma?

La replica di Carlos Maria ha un po’ spiazzato ed ovviamente non poteva non citare mamma Nina Moric: