Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli si sono lasciati, o meglio, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne a voler mettere un punto alla loro relazione perché non si sentiva eccessivamente coinvolta da lui.

Carlo e Nicole si sono lasciati: Roberta Di Padua commenta

Carlo Alberto, quindi, dopo essere stato lasciato, ha deciso di fare una diretta Instagram dove, in lacrime, ha raccontato della decisione di Nicole in riferimento alla loro nascente storia d’amore.

Tra i commenti della rete, il cugino di Nicole è intervenuto durante la diretta Instagram per bacchettare Carlo e, anche un ex corteggiatore ha deciso di dire la sua.

Stiamo parlando di Cristian Di Carlo che ha scritto su Instagram:

Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi.

Tra le reazioni degne di nota anche quella di Roberta Di Padua, dama del trono over di Uomini e Donne.

Come ben sapete Roberta, fin dal giorno zero, non ha mai creduto all’interesse di Nicole nei confronti dell’ex corteggiatore.

A quanto pare non aveva torto e, proprio per questo motivo, ha condiviso una immagine sul suo profilo ufficiale di Instagram: