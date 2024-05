Carlo Conti conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. E’ inevitabilmente questa la notizia del giorno in ambito televisivo, motivo per il quale non poteva approdare nell’edizione odierna del Tg1, con un collegamento con il diretto interessato.

Nel corso del collegamento con il Tg1, Carlo Conti ha confermato la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo (ed a quello del 2026) senza la presenza di Panariello e Pieraccioni nel cast fisso.

Già da tempo il suo nome circolava tra i principali candidati a prendere il posto di Amadeus. Ecco qual è stato il suo commento in apertura di intervista:

Il primo a scrivergli dopo la diffusione della notizia è stato proprio Fiorello, uno dei primi a fare il suo nome a Viva Rai2. Conti ha poi svelato anche cosa lo abbia spinto ad accettare di ricondurre il Festival di Sanremo:

Devo ringraziare comunque per questo grande affetto che ho sentito e ho accettato questo incarico per l’affetto della nostra azienda, che ho sentito arrivare da tutti, dall’Amministratore Delegato al Direttore dell’intrattenimento fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici… ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire ‘vabbè, torniamo e facciamo di nuovo la direzione artistica del Festival’. Sarà per i prossimi due anni. È anche un bel modo per festeggiare il prossimo anno i miei primi 40 anni in Rai, visto che il mio primo contratto è datato proprio giugno 1985.