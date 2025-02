Carlo Conti apre la conferenza di Sanremo 2025 con un omaggio: il commosso ricordo

Lunedì 10 febbraio, nella sala stampa del Festival di Sanremo 2025, il direttore artistico Carlo Conti ha voluto aprire il suo intervento con un pensiero rivolto ai giornalisti scomparsi. Tra questi, un ricordo speciale è stato dedicato a Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, scomparso nel febbraio 2024.

“Siete molto più numerosi rispetto al mio ultimo Festival, nel 2017. Vi ringrazio e voglio ricordare chi è andato in pensione e rivolgere un pensiero particolare a chi ci ha lasciato, come Ernesto Assante”, ha dichiarato Carlo Conti, suscitando l’applauso dei giornalisti presenti.

Nato a Napoli nel 1958, Ernesto Assante è stato uno dei più grandi critici musicali italiani. Dal 1979 firma storica di Repubblica, ha iniziato la sua carriera in radio prima di approdare alla carta stampata, collaborando con Il Manifesto e importanti settimanali come Epoca, L’Espresso, Rolling Stone e Rockol.

Ha curato alcune voci sul pop e il rock per Treccani e ha lavorato come consulente musicale per diversi programmi Rai, tra cui Domenica In, Orecchiocchio e Doc.

Nel mondo della televisione ha collaborato alla realizzazione di eventi musicali come Sanremo Rock, Cantagiro e Pavarotti & Friends nel 1992, oltre a vari show con Fabrizio Frizzi, Loretta Goggi, Milly Carlucci e Renzo Arbore.

Dal 2013, con Gino Castaldo, ha condotto il programma Webnotte, contribuendo alla divulgazione della cultura musicale. Dal 2003 al 2009 ha insegnato alla facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma, approfondendo il rapporto tra musica e nuovi media.

Il ricordo di Sammy Basso e Ezio Bosso

Oltre a Ernesto Assante, Carlo Conti ha voluto ricordare altre figure che hanno lasciato un segno indelebile.

Tra queste, Sammy Basso, biologo affetto da progeria, scomparso nell’ottobre 2024 a soli 28 anni. Sammy Basso era salito sul palco dell’Ariston nel 2015, proprio su invito di Carlo Conti, diventando un simbolo di forza e determinazione.

Altro ricordo commosso è stato per Ezio Bosso, il musicista e compositore che ha incantato il pubblico con la sua arte. Bosso è morto nel 2020 a causa di una malattia neurodegenerativa.

Conti ha annunciato che la nuova edizione del Festival si aprirà proprio con una sua composizione, eseguita dall’orchestra diretta dal maestro Pirazzoli: “Ricordo ancora quando mi disse: la musica è come la vita, si fa solo in un modo, insieme”.

Un pensiero per Fabrizio Frizzi

Durante la presentazione dei co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti, Carlo Conti ha voluto ricordare un amico e collega speciale, Fabrizio Frizzi.

“Con noi ci sarebbe stato un quarto elemento su quel palco, e sarebbe stato Fabrizio Frizzi”, ha detto visibilmente emozionato.

Fabrizio Frizzi è scomparso il 26 marzo 2018, a 60 anni, lasciando un vuoto immenso nel mondo della televisione italiana.