Il popolare conduttore Carlo Conti, è stato ospite nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Conti ha ripercorso tutta la sua vita a partire dall’infanzia, ricordando in particolare la sua mamma Lolette (il padre è morto dopo un anno dalla sua nascita).

Carlo Conti imbarazza Serena Bortone: la battuta a Oggi è un altro giorno

Proprio mentre ripercorreva le tappe salienti della sua infanzia, sullo schermo scorrevano le immagini di un Carlo Conti da bambino, mentre posava in costume. Da qui una battuta del conduttore che si è lasciato andare ad alcune allusioni che hanno imbarazzato inevitabilmente la padrona di casa.

Proprio mentre parlava di mamma Lolette, Conti si è focalizzato su una sua foto commentando:

Notate il fisico… Ora però, insomma, c’è questa parte… questa parte, che ho con me dalla nascita. Non mi sembrava il caso di farla vedere così in evidenza, anche se mi fa fare bella figura, vista l’età.

In studio non sono mancate le risate di Jessica Morlacchi, mentre la Bortone ha mostrato un cero imbarazzo. Il conduttore ha quindi domandato alla Morlacchi il motivo per il quale stesse ridendo. “Morlacchi silenzio!”, ha detto la Bortone, mentre la cantante ha replicato: “Ci ho fatto caso anch’io, in realtà”. Conti ha quindi proseguito con la battuta:

Con tutto quel ben di Dio proprio lì sei andata a guardare?

E notando un certo imbarazzo nella conduttrice ha deciso di cambiare argomento:

Serena, ti vedo poco serena. Dove eravamo in questa foto? Qui sono a Castiglioncello, il mio luogo del cuore…