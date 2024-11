Le scelte di Carlo Conti per Sanremo 2025: ecco i 15 nomi dei cantanti verso il Festival

Con soli tre mesi all’inizio dell’edizione numero 75 di Sanremo, il fermento è alle stelle. A guidare la scelta artistica è Carlo Conti, che si sta dedicando alla selezione delle canzoni e dei 24 cantanti che parteciperanno tra i Big. Anche se molti rumors circolano con insistenza, pare che alcune voci abbiano più fondamento di altre. Ecco un elenco dei 15 artisti più quotati, veri protagonisti dell’attesa edizione di quest’anno, così come scrive Luca Dondoni su La Stampa.

Cantanti Sanremo 2025: le scelte di Carlo Conti per il Festival

Cantanti Sanremo 2025, ecco tutti i nomi a cominciare da Elodie potrebbe fare un ritorno esplosivo, ma la sua presenza all’Ariston è ancora incerta: parteciperà in gara o come co-conduttrice? Dopo aver calcato il palco nel 2017, 2020 e 2023, la cantante romana potrebbe utilizzare questa occasione per promuovere il suo primo concerto a San Siro, previsto per giugno 2025.

Tra i nomi che suscitano particolare curiosità c’è Alex Britti, già vincitore nella categoria Giovani nel 1999 con Oggi sono io. Il cantautore romano è pronto per il ritorno e, se le voci si confermeranno, salirà sul palco con la sua iconica chitarra. Anna Pepe, classe 2003, rappresenterebbe invece la nuova generazione del rap, mentre Tommaso Paradiso potrebbe debuttare come solista portando un tocco di nostalgia pop.

Bresh e Matteo Bocelli sono altri nomi in bilico. Il giovane rapper genovese e il figlio di Andrea Bocelli potrebbero aggiungere varietà stilistica alla gara, tra il racconto rap di Bresh e il classico approccio melodico di Bocelli.

Tra gli altri artisti, Nina Zilli potrebbe finalmente tornare al Festival dopo sei anni di assenza, mentre Arisa è divisa tra un possibile ruolo da concorrente o co-conduttrice. Anche Rocco Hunt e Michele Bravi sembrano in lizza per portare i loro stili distintivi a Sanremo.

Non potevano mancare nomi storici come Al Bano, pronto a fare il suo quindicesimo ritorno, e il dissacrante Caparezza, il cui stile è lontano anni luce dalla sua prima apparizione sanremese come Mikimix. Tra i nomi emergenti e più attesi c’è anche Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, noto autore di successi di artisti italiani come Jovanotti e Cesare Cremonini.

Il cantautorato al Festival

Un’ulteriore sorpresa potrebbe essere Brunori Sas, cantautore cosentino che, con la sua poetica, rappresenterebbe al meglio il nuovo cantautorato italiano.

Questi quindici nomi raccontano solo una parte della probabile rosa dei partecipanti, ma l’attesa e le aspettative sono già altissime. Con questi artisti, l’Ariston si prepara ad accogliere una delle edizioni più attese e variopinte della sua storia.