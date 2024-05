Carlo Beretta e Melissa Satta non si nascondono più: la firma per Ballando con le stelle è vicina

Dopo le prime anticipazioni di Chi Magazine, il settimanale ricostruisce, nel nuovo numero, l’inizio della loro passione.

La scorsa settimana Melissa avrebbe conosciuto la famiglia di Carlo dopo una visita a Brescia dove i Beretta producono vino.

Dopo il fine settimana i due avrebbero deciso di volare in Costa Smeralda dove vive la famiglia di Melissa Satta.

Qui la coppia ha deciso di non nascondersi più ed i paparazzi li hanno ripetutamente pizzicati mentre si baciavano davanti a tutti.

Dopo la tappa in Sardegna la nuova coppia del gossip italiano trascorrerà le vacanze tra Ibiza e la Sardegna.

Poi, forse, si concederanno una vacanza insieme anche negli Stati Uniti.

E per quanto riguarda il futuro in TV? Pare che Melissa Satta sia verso la firma per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

