Carlo Alberto piange: ecco la reazione di Nicole dopo la rottura – FOTO

Carlo Alberto Mancini ha confessato di essere stato lasciato da Nicole Santinelli che, nonostante il poco tempo insieme, avrebbe capito fin dalle prime battute di non aver particolare trasporto, nonostante le belle parole a Verissimo a pochi giorni dopo la scelta di Uomini e Donne.



E se Carlo si è mostrato in lacrime sui social, come ha reagito Nicole? La ex tronista di Uomini e Donne è stata beccata mentre ballava in discoteca insieme ad una sua amica.



L’ex corteggiatore, nel frattempo, è nuovamente intervenuto sui social scrivendo un lungo sfogo e prendendo le difese della sua ex fidanzata:

Ho riflettuto molto su ciò che in assoluta buona fede mi ha spinto a fare la diretta di ieri, che non è stato di certo il futile pettegolezzo.

Quanto piuttosto il timore che Nicole ricevesse critiche esagerate e ingiuste. L’ho sentita proprio istintivamente come priorità e ho agito di conseguenza, senza pensarci, perché le voglio un bene IMMENSO.

Dato che la notizia sarebbe uscita comunque, ho solo deciso di dare la mia versione. Forse in maniera troppo istintiva, ma senz’altro mosso da questo unico intento di protezione e ci ho messo la faccia come sempre!

Poi se qualcuno non crede che l’abbia fatto per questo non è un mio problema. Penso che la mia sincera commozione di quel momento sia la prova più che sufficiente della mia buona fede.

Lei è una donna STRAORDINARIA e mi ha rispettato con la sua onestà e la sua schiettezza.

Come le dissi prima della scelta, le auguro tutta la felicità possibile perché se la merita. E non è una frase fatta, ma solo la mia reale speranza per lei, perché le voglio davvero bene!

In amore ci si prova, ma a volte la lontananza non da le risposte che si auspicava di ricevere, tutto qua. Lo accetto con molta difficoltà, visti i miei attuali sentimenti, ma la realtà, per quanto dura, va affrontata a viso aperto sempre.

Con lei ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e la ringrazio per questo. Non porto rancore verso nessuno, neanche verso chi mi attacca perché sarò sempre per la libertà di espressione.

E se c’è qualcosa che mi turba non sono di certo le critiche basate su giudizi affrettati che sono abituato a farmi scivolare serenamente da tutta la vita.

Detto ciò, sono orgoglioso di essere stato VERO fino all’ultimo e ringrazio le tantissime persone che mi hanno espresso la loro vicinanza. Concluso chiedendo per favore di RISPETTARE una donna come Nicole che è eccezionale non solo fuori, ma soprattutto dentro. Vi ringrazio di cuore, Carlo Alberto.