Carla Fracci in gravi condizioni: è mistero sul perché

Momenti di grandissima apprensione per Carla Fracci, che verserebbe in gravi condizioni di salute così come ha rivelato nella notte il Corriere della Sera.

Carla Fracci in gravi condizioni

La famosissima étoile della Scala ha 84 anni ed è una della ballerine più importanti e conosciute al mondo.

Legata indissolubilmente alla Scala di Milano, Carla Fracci nella sua lunga e gloriosa carriera ha portato il suo elegante talento sui palcoscenici di tutto il mondo.

Tra le interpretazioni memorabili della Fracci i ruoli romantici e drammatici, che l’hanno reso una stella in tutto il mondo.

Con la sua grazia ha saputo dare forma a personaggi femminili forti come Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea.

Di umili origini, il padre era alpino e la madre operaia, Carla con il suo talento cristallino e unico ha conquistato i teatri più importanti del mondo fino ad essere eletta nel 1981 “prima ballerina assoluta” dal New York Times.