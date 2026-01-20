Caos Laura Pausini, intervengono Selvaggia Lucarelli e Fiorello

Laura Pausini al centro delle polemiche: Fiorello la difende, Lucarelli boccia la cover di Due Vite

Il ritorno discografico di Laura Pausini si è trasformato in un caso mediatico ben più acceso del previsto. Dopo lo scontro con Gianluca Grignani, finito addirittura sul piano legale, ora l’attenzione si è spostata sulla sua reinterpretazione di Due Vite, il brano portato al successo da Marco Mengoni. La cover ha scatenato una valanga di commenti negativi, tra critiche musicali, attacchi social e prese di posizione molto dure.

Tra le voci c’è stata quella di Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato giudizi severi sulla nuova versione del brano, arrivando a definirla una trasformazione di Mengoni “in un disaster movie”. Un giudizio che ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando ulteriormente la discussione.

In mezzo alla bufera, però, si è alzata una voce decisamente controcorrente: quella di Fiorello. Durante una puntata de La Pennicanza, lo showman ha preso apertamente le difese della Pausini, mostrando alcuni titoli e commenti particolarmente aggressivi comparsi online e dichiarandosi infastidito dal clima che si è creato attorno alla cantante.

“Devo toccare un argomento che mi ha infastidito e riguarda la mia amica Laura Pausini. Alcuni titolano ‘certe canzoni non si toccano’. Laura Pausini ha fatto un disco di cover, ha preso una canzone di Marco Mengoni e l’ha cantata. Poi può piacere o meno, questo va bene. Alcuni fan di Marco Mengoni hanno subito iniziato a scrivere, ‘nessuno può cantare le canzoni di Mengoni, perché Mengoni è Mengoni’. Marco Mengoni è un essere umano, è un cantante normale, nulla contro di lui, perché lui qui nemmeno c’entra. Il discorso è un altro. Tu fan di Mengoni non puoi gettare fango su chi si permette di cantare una sua canzone. Ma Frank Sinatra cosa avrebbe dovuto dire del fatto che io ho cantato le sue canzoni?!”

Fiorello ha poi sottolineato come, a suo avviso, Marco Mengoni non solo non si sarebbe offeso, ma avrebbe probabilmente apprezzato il gesto come un riconoscimento artistico. Secondo il conduttore, il vero problema non è il giudizio sulla qualità della cover – che può legittimamente dividere – bensì l’atteggiamento aggressivo di una parte del pubblico.

“Sono sicuro che Marco non solo non avrà detto nulla di male a Laura, ma l’avrà anche ringraziata, perché una cover è un omaggio, un attestato di stima. Voi fan lo fate risultare antipatico con il vostro atteggiamento. Quindi ora io non posso cantare Mengoni perché è intoccabile? Laura non ha bisogno di essere difesa, ma le canzoni sono di tutti e non esiste che sia intoccabile. Tutti abbiamo cantato e fatto cori di pietre miliari della musica”.