Caos al Grande Fratello Vip durante la notte. Dopo la fine della diretta andata in onda su Canale 5, Daniele Dal Moro ha perso la pazienza contro Patrizia Rossetti rea di averlo nominato.

La furia di Daniele contro Patrizia e Alberto al GF Vip: cosa è successo stanotte

“A sessant’anni mi aspettavo di meglio da una persona come te. Sei tu che hai sbagliato con me la settimana scorsa. Patrizia va bene, hai sempre ragione tu e parli sempre sopra gli altri. Tu sei così con tutti non solo con me…”, ha urlato Daniele nei confronti di Patty avvicinandosi al suo viso in modo intimidatorio.

Alberto De Pisis ha preso le difese di Patrizia e si è beccato gli insulti di Daniele:

Non mi piace che parli in faccia così ad una signora di sessant’anni. Chiedile scusa… è vergognoso. Potrebbe essere tua mamma e le parli in faccia così? Ma come ti permetti? E’ un atteggiamento vergognoso, sei un cafone. Non parli in faccia così ad una signora, abbi rispetto. E’ una cosa fastidiosa, ma dove lo mettiamo il rispetto? Ho un’altra educazione io…

