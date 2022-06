Ci siamo: l’estate 2022 è ufficialmente partita per merito delle sue nuove canzoni che ci accompagneranno per tutta questa bollente stagione. Le danze le ha aperte Fedez con Tananai e Mara Sattei. Da stanotte è fuori “La dolce vita”, il nuovo tormentone della stagione bollente.

Tormentoni estate 2022, tutte le canzoni uscite oggi

Non soltanto Fedez per questa bollente estate 2022. Oggi è uscito anche il nuovo singolo di Blanco “Nostalgia”, per accompagnarci nelle lunghe serate estive. Spazio anche per Ana Mena con “Mezzanotte”.

Ma non finisce qui.

La musica italiana prosegue con le nuove uscite di Anna con “Gasolina” e Sangiovanni featuring Aitana con “Mariposas”: qual è la vostra canzone preferita? Fateci sapere la vostra con un commento!

Ricapitolando questa sera: Fedez ft Tananai ft Mara Sattei con “La Dolce Vita”

Blanco con “Nostalgia”

Ana Mena con “Mezzanotte”

Anna con “Gasolina”

Sangiovanni ft Aitana con “Mariposas” Quale vi fa dire “questa è un HIT ESTIVA” fra tutte queste? — AMICI NEWS (@amicii_news) June 2, 2022

Adesso aspettiamo il re del reggaeton Italiano, grazie, prego e buonanotte pic.twitter.com/OWKuSpHxtb — AMICI NEWS (@amicii_news) June 2, 2022

Nuove uscite, fuori anche l’EP di Luigi Strangis