Margherita, mamma di Nadia Toffa, nel primo anniversario della morte dell’amata figlia ha voluto condividere con tutti noi una canzone inedita che la conduttrice de Le Iene aveva inciso nei mesi in cui lottava contro il tumore al cervello che l’ha portata via. Si intitola “Donna Altalena” e racchiude una serie di riflessioni di Nadia, maturate nel corso della sua vita.

“Donna Altalena”, canzone inedita di Nadia Toffa

Margherita Rebuffoni ha così voluto caricare su Youtube la canzone di Nadia Toffa, Donna Altalena, commentando:

Questo brano mi ha tenuto compagnia in questo durissimo anno e per questo ho voluto condividerlo con voi. Nadia è sempre con noi e grazie alla Fondazione Nadia Toffa e alle tante persone, che le volevano bene e condividevano i suoi ideali, possiamo proseguire le sue battaglie. La Fondazione metterà in campo iniziative di varia natura per raccogliere fondi al fine di aiutare la ricerca contro il cancro ed essere vicini agli ultimi, ai bisognosi, alle persone più deboli e indifese, in linea con la volontà di Nadia che si è sempre battuta per dare voce a chi non ne aveva. Come diceva Nadia: “Non importa quanto vivi, ma come vivi.” Margherita Toffa

Nadia Toffa teneva molto alla canzone Donna Altalena, registrata proprio mentre cercava con forza e coraggio di sconfiggere il grande male. La madre di recente aveva già parlato del progetto spiegando:

Una bellissima canzone scritta e incisa da lei, ed è un brano sulla vita e sull’amore, in senso lato. Per l’uomo, per la donna, per i bambini e la natura, universale.

E proprio mamma Margherita, sempre presente al fianco di Nadia Toffa, ha voluto pubblicare alcune righe rivolte a lei, nel primo anniversario della morte, attraverso l’account della fondazione che porta il suo nome: