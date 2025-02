Cantanti Sanremo 2025, i Big verso il Festival: tutti i 24 nomi, la lunghissima lista

Con la divulgazione del regolamento, inizia ufficialmente la preparazione per il Festival di Sanremo 2025, programmato dall’11 al 15 febbraio. Recentemente, sono emerse voci riguardanti i possibili partecipanti per le 24 posizioni disponibili nella categoria Big, selezionate da Carlo Conti: quali cantanti saliranno sul palcoscenico? Cantanti Sanremo 2025, i 24 nomi dei Big Il […]

Con la divulgazione del regolamento, inizia ufficialmente la preparazione per il Festival di Sanremo 2025, programmato dall’11 al 15 febbraio. Recentemente, sono emerse voci riguardanti i possibili partecipanti per le 24 posizioni disponibili nella categoria Big, selezionate da Carlo Conti: quali cantanti saliranno sul palcoscenico?

Cantanti Sanremo 2025, i 24 nomi dei Big

Il settimanale ‘Oggi’ ha menzionato Gaia, nota per il suo recente successo estivo “Sesso e samba”, in coppia con Tony Effe. Il Messaggero ha suggerito la presenza di diversi artisti già noti al palco dell’Ariston, tra cui Tiziano Ferro, Elodie, i Coma Cose, Noemi, The Kolors e Achille Lauro.

Si parla anche di potenziali esordienti come Gianna Nannini, la rapper Anna e il duo Benji & Fede.

Ecco la lista diramata da All Music Italia con tutti i possibili nomi pronti per il Festival:

Tiziano Ferro Elodie Blanco Tananai Emma Matteo Bocelli Gaia Olly Tommaso Paradiso Bresh Subsonica La Rappresentante Di Lista Al Bano e Romina Achille Lauro Irama Coma_Cose The Kolors Sarah Toscano Petit Madame Alfa Francesco Gabbani Virginio Benji e Fede

Tra le autocandidature, spicca quella di Marcella Bella. Secondo ‘Oggi’, la cantante starebbe facendo “fuoco e fiamme per convincere Carlo Conti a sceglierla tra i Big di Sanremo 2025”.

Cantanti Sanremo 2025: i rumor sui possibili partecipanti, volti da Amici (ma non solo), ecco il toto-nomi https://t.co/fS2vDtMReF #sanremo2025 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) August 21, 2024