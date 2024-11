Chi parteciperà a Sanremo 2025: ecco i cantanti in pole position, tutti i nomi

L’attesa cresce per il Festival di Sanremo 2025, con l’annuncio del cast dei cantanti in gara previsto per il 2 dicembre. È stato lo stesso Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, a svelare la data durante un’intervista su RaiPlay nel programma La Conversazione. L’annuncio andrà in onda nel Tg1 della prima serata del lunedì, una scelta in linea con l’istituzionalità del Festival ma con una collocazione diversa rispetto agli annunci di Amadeus, tradizionalmente fatti di domenica all’ora di pranzo.

Sanremo 2025, ecco i possibili cantanti in gara

Come accade ormai da diversi anni, il numero di Big in gara potrebbe aumentare rispetto agli attuali 24 posti, raggiungendo i 26 partecipanti. A questi si aggiungerebbero i 4 cantanti della categoria Nuove Proposte, portando il totale a 30 artisti. Carlo Conti non ha confermato il numero finale dei partecipanti, mantenendo un alone di mistero su possibili “sorprese dell’ultimo minuto”.

Rumors e artisti in forse: chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston?

Le indiscrezioni sul cast sono numerose e tra i nomi più papabili ci sono alcuni volti noti della musica italiana. Ecco la lista aggiornata dei nomi che potrebbero partecipare al Festival, riportata in ordine alfabetico secondo All Music Italia:

Achille Lauro

Amara

Arisa

Blanco

Bresh

Brunori SAS

Clara

Coma_Cose

Diodato

Elodie

Emis Killa

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Irama

Madame

Marcella Bella

Massimo Ranieri

Petit

Rkomi

Rocco Hunt

Sarah

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

Tony Effe

Virginio

Alcuni nomi, come Naska, inizialmente considerato probabile, sembrano ora esclusi dalla rosa, mentre artisti del calibro di Alfa, Fabrizio Moro e Olly hanno dichiarato di non voler partecipare, pur lasciando aperta la possibilità che abbiano comunque presentato un brano.

Verso il 2 dicembre: data di scadenza per la presentazione dei brani

I cantanti avranno tempo fino al 26 novembre per presentare i brani, dopodiché Carlo Conti procederà alla scelta definitiva. Per i fan di Sanremo, non resta che attendere il 2 dicembre per scoprire chi calcherà il prestigioso palco dell’Ariston nel 2025.