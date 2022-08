Dal 7 all’11 febbraio andrà in scena Sanremo 2023. A distanza di sei mesi dall’inizio, spuntano già i primi interessanti nomi dei cantanti che potrebbero calcare il palcoscenico della kermesse musicale più famosa in Italia.

Cantanti Sanremo 2023, spuntano i primi nomi: da Annalisa a Tananai

Secondo Chi Magazine, sul palco potrebbero arrivare: Annalisa, Rocco Hunt, Al Bano e Tananai. Previsto pure Fedez – ovviamente non in gara – che sarà comunque presente per sostenere la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della serata di apertura e della finalissima.

Al fianco di Amadeus anche Gianni Morandi.

Secondo le prime indiscrezioni, il conduttore vorrebbe portare Britney Spears in Italia e sarebbe già in contatto con i suoi manager: ci riuscirà?

Amadeus vorrebbe portare a #Sanremo2023 una popstar mondiale. Secondo il sito #ComingSoon, il direttore artistico avrebbe già contattato i manager di #BritneySpears.

