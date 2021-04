Cantante lesbica innamorata di un’amica storica? Il gossip a tinte rainbow

Caccia all’indovinello a tinte “lesbo” tra le pagine del settimanale Nuovo attualmente in edicola. Per l’esattezza si parla di una cantante apparentemente innamorata di una storica amica.

Cantante lesbica innamorata di un’amica storica?

La nota cantante non riesce a trovare l’anima gemella. Forse perché costruisce flirt con attori e vip bellocci, ma ha altri gusti. Pare che sia innamorata da anni di un’amica storica, che però di lei non ne vuol sapere. Pur di stare accanto alla collega s’inventa duetti e collaborazioni e ogni volta tenta un tenero approccio. L’altra le vuole bene, ma non per questo cede alle sue romantiche avance.

Il settimanale aggiunge pure con un aiutino:

Le ha scoperte una signora della Tv.

Cantanti lesbiche in Italia

Purtroppo in Italia non sono molti i personaggi famosi che hanno deciso di fare coming out, in modo particolare quando si tratta di donne.

Tra le cantanti apertamente dichiarate c’è Gianna Nannini ma anche Paola Turci che di recente ha ufficializzato la sua storia d’amore con Francesca Pascale.

Spazio anche per Giorgia Angi, ex volto di Amici di Maria che non ha mai fatto mistero di amare le donne.

Tra le donne famose dichiaratamente lesbiche o bisessuali, citiamo anche: Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Licia Nunez, Veronica Satti, Rosalinda Celentano, Madame e Francesca Vecchioni.